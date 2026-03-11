La Filt Cgil denuncia l’ennesima gravissima aggressione a un autista della Federico Autoservizi

La Filt Cgil denuncia l’ennesima gravissima aggressione subita da un operatore di esercizio nello svolgimento delle sue funzioni. Giorno 09 marzo scorso, un autista della Federico Autoservizi, durante l’orario di lavoro e precisamente nella tratta Locri-Martone nei pressi del tratto Gioiosa Jonica-Martone veniva bloccato da parte con una autovettura e successivamente un commando salito sul mezzo aggrediva con percorse il conducente del BUS con conseguente tali da dover essere soccorso in ospedale e prognosi si 10 giorni.

Sono ormai diventate quotidiane i casi in cui il personale subisce aggressioni verbali e/o ﬁsiche sia nel settore del TPL e ferrovia, la Filt Cgil dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria nei mesi passati, ha già segnalato le condizioni di difficoltà operativa in cui versa il trasporto regionale in Calabria e non solo, crediamo che sia indispensabile destinare delle importanti risorse per innovare sistemi che possano garantire qualità e sicurezza al personale ed utenza. Non sono più tollerabili casi del genere e ci stringiamo in segno di solidarietà al lavoratore che ha subito la vile aggressione, richiamando le istituzioni ad un impegno forte per la difesa dei lavoratori con azioni concrete. Siamo disponibili alla piena collaborazione con la Prefettura di Reggio Calabria e l’assessore dei trasporti della Regione Calabria per una svolta considerevole a difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Il Segr. Gen. Filt Cgil Il Coordinatore Filt TPL

Domenico Laganà Pasquale Laganà