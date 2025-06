La festa promozione della Taurianovese dedicata a Salvatore Muratore e Peppe Miriello. La partita del cuore 2025 ha segnato la conclusione della stagione sportiva giallorossa

La Partita del Cuore 2025 ha segnato la conclusione della stagione sportiva giallorossa, con la società che ha deciso di dedicare questa giornata a Salvatore Muratore e Giuseppe Miriello, alle loro famiglie, ai loro amici, a tutti quelli che gli hanno voluto bene.

Tantissime persone hanno partecipato a questo ricordo, a questo momento di felicità condivisa, e la società giallorossa ha deciso di ringraziare tutti quanti, organizzando una bellissima festa per Salvatore e Peppe.

La società ringrazia in primis le famiglie di Salvatore e Peppe, perché anche grazie al loro entusiasmo ed alla loro collaborazione abbiamo potuto realizzare la Partita del Cuore.

Un premio speciale è stato dedicato a Silvio Legato e Santo Sisinni che “solo” trent’anni fa fondavano questa società, dando vita ad un progetto bellissimo che ha coinvolto migliaia di giovani ragazzi in tutti questi anni.

Un ringraziamento particolare alla sezione AIA di Taurianova, che ha diretto la Partita del Cuore 2025 ed ha voluto omaggiare le famiglie di Peppe e Salvatore con una maglietta celebrativa.

La dirigenza giallorossa ha voluto rendere omaggio anche ai due gruppi organizzati che sostengono il Taurianova: gli Ultras e i Fedelissimi, grazie per il supporto ed il grande tifo di questa stagione.

Altro riconoscimento è stato riservato alle due figure simbolo della stagione sportiva giallorossa: il mister Michele Coppola ed il capitano Alessio Viola.

Un’altra targa è stata consegnata a due figure importanti per la famiglia giallorossa, che ha voluto ringraziare Nunzio Vizzari e Stefano Liberti per il loro supporto.

La società giallorossa ha voluto omaggiare anche l’Amministrazione Comunale di Taurianova, nella persona del sindaco Roy Biasi e dell’assessore Maria Fedele, che ha anche partecipato alla Partita del Cuore 2025, schierando in campo il Presidente del Consiglio Raffaele Scarfò.

Un ringraziamento particolare a Giovanni Sposato, che ha condotto questa giornata in maniera perfetta, in un clima di gioia e festa, con cui ricorderemo sempre Salvatore e Peppe.

Per finire, un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato e un profondo riconoscimento per la partecipazione dell’associazione 9Hope, sempre presente in questi preziosi e significativi momenti.