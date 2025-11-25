La Federazione metropolitana del Pd aderisce alla “Festa della REsistenza”

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, insieme al gruppo comunale dem di palazzo San Giorgio, aderisce alla “Festa della REsistenza”, l’iniziativa promossa da Libera, per reagire alla preoccupante sequenza di atti intimidatori che nelle ultime settimane ha colpito attività commerciali e presidi sociali della città.

“Reggio sta vivendo un clima che non può essere tollerato – afferma il segretario metropolitano Giuseppe Panetta -. Bombe carta, incendi e intimidazioni non sono episodi isolati ma segnali che impongono una risposta forte e compatta. La Festa della REsistenza rappresenta un momento importante per dimostrare che la città non si piega”.

Il Pd metropolitano e il gruppo dem in Consiglio comunale sottolineano la necessità di un impegno corale tra cittadini, istituzioni e forze sociali, chiedendo al Governo nazionale maggiore attenzione e risorse per la sicurezza e per il sostegno agli operatori colpiti.

“Per queste motivazioni il Partito democratico reggino, sostiene la proposta avanzata dal gruppo dei consiglieri comunali, di istituzione della nuova Consulta cittadina per la legalità approvata recentemente nella seconda commissione consiliare presieduta dal capogruppo Giuseppe Marino, e condivisa con numerose associazioni impegnate nel contrasto alla ndrangheta. Uno strumento utile per contribuire ad edificare una comunità di persone capaci di educare alla legalità e di resistere alla mentalità mafiosa.

“Reggio non può essere lasciata sola – conclude Panetta -. Siamo al fianco di chi difende la libertà e la dignità della comunità. Invitiamo tutti a partecipare e a far sentire la propria voce”.