La Dott.ssa Giuseppina Interdonato alla direzione della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria

Si è insediata presso la Questura di Reggio Calabria, quale Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Giuseppina Interdonato.

Originaria di Messina, la Dott.ssa Interdonato è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina ed è abilitata all’esercizio della professione forense. Ha successivamente conseguito la laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania. Nel 2002 ha fatto ingresso nella Polizia di Stato, frequentando il 92° corso di formazione per Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Ha svolto il suo primo incarico come Direttore dell’Ufficio I del Compartimento Polizia Ferroviaria di Cagliari, per poi essere trasferita, nel 2003, alla Questura di Ragusa, dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Personale. Nel 2008 è stata assegnata alla Questura di Messina, dove ha ricoperto numerosi incarichi di elevata responsabilità, tra cui quello di Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Dirigente del Commissariato Sezionale di Messina Sud e Funzionario Addetto alla Squadra Mobile, coordinando la Seconda Sezione “Reati contro la criminalità diffusa, criminalità straniera e prostituzione” e la Quarta Sezione “Reati contro il patrimonio”.

Nel 2012 è stata assegnata alla Divisione di Gabinetto con l’incarico di Vice Capo di Gabinetto e Portavoce, assumendo altresì la guida dell’Ufficio Scorte, dell’Ufficio Relazioni Esterne e dell’Ordine Pubblico.

Nel 2017 è stata trasferita, in qualità di Dirigente, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, dove ha coordinato significative operazioni di polizia giudiziaria, concluse con diversi arresti per reati contro il patrimonio e la persona.

Nel gennaio 2020 è stata assegnata alla Direzione Investigativa Antimafia con l’incarico di Capo della Sezione Operativa di Messina, maturando una consolidata esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata.

Da aprile 2024 ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento.

Il Questore rivolge alla Dott.ssa Interdonato i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che l’esperienza e la professionalità maturate nel corso della sua carriera saranno poste al servizio della comunità.