La denuncia. Esclusione di un minore di 10 da una gita scolastica, “l’Asp di Reggio Calabria ha ignorato la Pec dove si chiedeva il supporto infermieristico”

É con rammarico ed indignazione che apprendiamo dell’esclusione di un minore di dieci anni da una gita scolastica dovuta al fatto che l’ASP pare abbia ignorato la PEC dove si chiedeva il supporto di una infermiera che segue il minore per l’assistenza giornaliera, rimasto successivamente da solo in classe. L’amara denuncia dei genitori la facciamo nostra, aggiungendo che non si può giungere a questi livelli di superficialità ed inefficienza sulla pelle di soggetti fragili, con l’aggravante dell’età del minore vittima di cotanta cattiveria e di inaccettabile disinteresse. Il volto feroce della burocrazia, troppo spesso tollerante con i forti ed i raccomandati e troppo spesso forte con i deboli. Una condizione inaccettabile che speriamo venga chiarita e che in caso di accertate responsabilità per questa insensata negligenza vengano prese le dovute misure a tutela dei minori, soprattutto in caso di minori in condizioni di fragilità.

Assemblea delle minoranze consiliari della Locride