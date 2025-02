La Città Metropolitana consegna gli attestati di qualifica ai partecipanti di cinque corsi di formazione professionale

Presso la sala conferenze della Città Metropolitana, alla presenza del consigliere delegato alla Formazione professionale, Domenico Mantegna, e del dirigente del Settore, Fortunato Battaglia, sono stati consegnati gli attestati di qualifica dei corsi per Operatore Agrituristico, Addetto ai Servizi di Controllo, Tecnico per le Produzioni Sonore dal Vivo, Operatore per la Realizzazione e Manutenzione di Giardini e Operatore per l’Informazione Accompagnamento e Inserimento al Lavoro. I corsi si sono svolti nei Centri di formazione di Reggio Calabria, di Siderno e di Laureana di Borrello.

Al termine della cerimonia, il consigliere Mantegna si è detto «particolarmente soddisfatto». «La Città Metropolitana – ha affermato – prosegue egregiamente nelle attività di formazione che rappresentano un passe-partout essenziale per l’accesso al mondo del lavoro». «Le nuove figure – ha aggiunto Mantegna – avranno una qualifica specifica in grado di migliorare non solo il loro background culturale e professionale, ma andranno sicuramente ad incidere positivamente in diversi segmenti della società che potranno beneficiare dell’operato di chi mette a disposizione del territorio le conoscenze acquisite».

«Il mercato del lavoro, sempre più complesso – ha concluso il consigliere delegato – richiede un aggiornamento costante e, per questo motivo, la Città Metropolitana accelera quando si tratta di organizzare attività destinate a formare una moltitudine di figure professionali. Seguendo le linee di indirizzo del sindaco Falcomatà, l’Ente vuole accettare e vincere le sfide del futuro. Un sentito ringraziamento, dunque, non può che andare al costante impegno messo in campo dal settore Formazione professionale ed a tutta la squadra diretta dal dirigente Fortunato Battaglia».