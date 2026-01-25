La città di Catanzaro è colpita da profondo dolore per la scomparsa di Mario Antonini e Rosario Militano, due figure che, con ruoli e percorsi diversi, hanno rappresentato punti di riferimento autorevoli nella vita professionale, civile e istituzionale della nostra comunità.

Con la scomparsa di Mario Antonini, Catanzaro perde un commercialista di grande valore, stimato per la sua competenza, il rigore professionale e l’attenzione costante verso il tessuto economico e sociale della città. Un punto di riferimento per il mondo delle professioni e per quanti ne hanno apprezzato la serietà e l’umanità.

Rosario Militano, medico stimato e professionista di grande esperienza, è stato anche un uomo delle istituzioni. Dirigente della Democrazia Cristiana, Assessore comunale e consigliere comunale e provinciale, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, sia attraverso la pratica medica, offrendo cure e attenzione ai pazienti, sia con l’impegno politico-amministrativo.

Il suo contributo è stato espressione concreta di una politica fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla costruzione del bene comune, valori che continuano a rappresentare un riferimento per chi vive l’impegno pubblico come servizio alla comunità.

I rappresentanti istituzionali del Partito Democratico del Comune di Catanzaro esprimono il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con loro percorsi di vita e di lavoro. La città ne custodirà il ricordo con rispetto e gratitudine, riconoscendo il valore umano, professionale e civile che entrambi hanno saputo incarnare.