La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Si è svolta sabato 13 dicembre la tradizionale Cena degli Auguri del Lions Club Lamezia Host, ultimo appuntamento conviviale del periodo natalizio per il sodalizio lametino. La serata si è tenuta in un clima festoso e partecipato, all’insegna dello stare insieme e dei valori di amicizia e servizio che da sempre contraddistinguono il mondo Lions.

Prima dell’inizio della cena hanno preso la parola le principali autorità lionistiche, che nei loro interventi hanno sottolineato il significato profondo di questo momento di fine anno, capace di rinnovare lo spirito di condivisione e il forte coinvolgimento emotivo legato alla simbologia del Natale.

La serata è stata anche occasione per accogliere ufficialmente una nuova socia, Patrizia Mancuso, entrata a far parte del Lions Club Lamezia Terme, a testimonianza di un’associazione in continua crescita e apertura verso nuove energie.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla solidarietà, con l’organizzazione di una riffa benefica il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Sincronia”, realtà attiva a Lamezia Terme nell’assistenza a persone affette da patologie legate alla salute mentale. L’associazione opera, in un immobile confiscato alla mafia e assegnato dal Comune di Lamezia Terme, in collaborazione con l’ASP di Catanzaro e con il coinvolgimento delle famiglie, rivolgendo il proprio impegno soprattutto ai malati meno abbienti.

L’obiettivo della raccolta fondi è contribuire all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili, strumento fondamentale per migliorare l’autonomia e la qualità della vita degli assistiti.

La Cena degli Auguri si è così confermata non solo un momento di convivialità, ma anche un’importante occasione per ribadire l’impegno del Lions Club Lamezia Terme a favore del territorio e delle fasce più fragili della comunità.