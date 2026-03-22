LA CADI ANTINCENDI NON SBAGLIA 4-0 AL MELILLI, CONTINUA LA CORSA PLAYOFF, TERZO TEMPO CONSOLIDATO

CADI ANTICENDI FUTURA-CITTA’ DI MELILLI 4-0

(SCOPELLITI,PIZETTA,PIZETTA,TURIANO)

Vittoria doveva essere e vittoria è stata.

La Cadi Antincendi Futura continua a vincere e lo fa, questa volta a cospetto del pubblico amico del Palattinà.

Un girone di ritorno di carattere e caratura per il team giallo-blu che sogna la post-season, volando al terzo posto in solitaria.

Il sabato di Lazzaro è vincente nonostante l’assenza dell’infortunato Paolo Parisi tra i pali.

Tonino Martino,Mister del club insieme ad Humberto Honorio, firma il suo ennesimo ritorno in campo, da imbattuto, preparato e convincente.

Monologo giallo-blu:inizio con azioni da gol per Falcone, Pedro Mendes e Pizetta.

Risposta per i Siciliani con un avversario storico come Bocci.

Il risultato non si sblocca:Martino si supera proprio su Bocci.

Si fa vedere anche Failla.

Dopo un nuovo tentativo di Pedro Mendes, arriva il gol.

Cividini ruba palla e riparte, l’assist con la mancina è sublime e Scopelliti realizza a 9.22 dal termine del primo tempo.

Dopo due azioni gol consecutive, Pizetta realizza, al tredicesimo.

C’è tempo per una nuova azione gol di Cividini nel primo tempo che si conclude 2-0.

Ancora Failla, per due volte cerca il gol della speranza.

La Cadi Antincendi Futura si distende in contropiede: legno pieno che dà l’illusione del gol, anche agli arbitri di Peppe Scopelliti.

Il terzo gol è nell’aria ed arriva poco dopo, ancora una volta con Eriel Pizza.

Martino è preparato tra i pali ancora una volta.

Gianchino esegue l’azione più pericolosa per i siciliani colpendo una traversa.

C’è ancora tempo per una bella serpentina di Kadu e per il quarto gol:calcio d’angolo perfetto di Peppe Scopelliti per il primo gol in A2 Elite del classe 2010, Domenico Turiano per tutta la gioia dell’ambiente giallo-blu.