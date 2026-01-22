La Basilica Concattedrale di Gerace torna a splendere dopo il restauro

Mons. Francesco Oliva vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, ha annunciato

“con gioia” la riapertura della Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta in

Gerace, restituita alla comunità al termine di un importante intervento di messa in

sicurezza sismica.

L’edificio, tra i più significativi esempi di architettura bizantino-normanna

della Calabria, e cuore storico-spirituale della città di Gerace e della Locride, torna

dopo l’importante e delicato intervento nella sua funzione di luogo di fede e di

incontro venerdì 23 gennaio con una cerimonia che inizia alle ore 16.30, alla presenza

del Nunzio Apostolico d’Italia e San Marino, S.E. Rev.ma Mons. Petar Rajič, che

presiede la solenne celebrazione liturgica.

Mons. Oliva ha sottolineato come l’intervento non è stato solo un’operazione

tecnica, “ma un atto di cura verso la storia, la cultura e la spiritualità del territorio.”

Le ponderate operazioni hanno permesso di preservare l’autenticità della Basilica,

garantendone la stabilità strutturale e valorizzando un patrimonio che custodisce

oltre un millennio di memoria comunitaria. Il progetto è stato realizzato grazie ai

fondi del Ministero della Cultura destinati alla sicurezza sismica dei luoghi di culto

nell’ambito del PNRR, con la imprescindibile e preziosa presenza della

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, della Città Metropolitana di

Reggio Calabria e della provincia di Vibo Valentia.

Decisivo il contributo dei professionisti dell’ufficio tecnico diocesano, del

Comune di Gerace, dell’impresa esecutrice “Carrà Domenico e figli”, e di tutti coloro

che hanno operato con competenza e dedizione.

Il vescovo ha espresso particolare gratitudine “alla comunità cristiana, che ha

continuato a custodire l’amore per la Basilica anche durante il periodo di chiusura,

ritrovando fiducia nella possibilità di restaurare un’opera d’arte nel rispetto della sua

identità.” Affidando la Basilica rinnovata alla Vergine Maria Assunta, Mons. Oliva ha

auspicato “che questo luogo continui a essere spazio di ascolto, celebrazione e

annuncio, e un segno di speranza in un tempo in cui la bellezza rimane un bene

essenziale per la vita delle persone e delle comunità.”

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella Sala dell’Arazzo della

Cittadella Vescovile di Gerace sono stati illustrati gli interventi di messa in sicurezza

realizzati nell’ambito del PNRR – Sicurezza sismica degli edifici di culto e dei

campanili, nonché i rinvenimenti archeologici di rilevante valore storico, culturale e

religioso.

Il Vicario Generale don Pietro Romeo riprendendo il tema della bellezza citato

dal Vescovo ha sottolineato come “questa Basilica Concattedrale diventa così uno

stimolo per dimostrare che è possibile nella nostra terra, per ciascuno di noi nella

propria quotidianità, nella propria casa, nei propri giardini, per le nostre strade

donare bellezza. Anche attraverso la riscoperta della bellezza si avvia un percorso di

riscatto civile, sociale, culturale e religioso”.

Sono seguiti i saluti istituzionali del Sindaco di Gerace Rudi Lizzi che ha

sottolineato come la riapertura della Basilica Concattedrale “rappresenta un

momento di profonda gioia e di grande significato per l’intera comunità di Gerace”.

“In questi mesi – ha aggiunto Lizzi – abbiamo lavorato in stretta sinergia con la

Diocesi di Locri-Gerace, con la Soprintendenza e con tutti i soggetti coinvolti affinché

questo luogo potesse tornare ad essere pienamente fruibile, sicuro e valorizzato. La

cooperazione tra istituzioni civili e religiose si è dimostrata ancora una volta un

modello efficace, capace di trasformare le sfide in opportunità”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Continueremo

a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione per far crescere Gerace e per

valorizzare ogni angolo del nostro straordinario borgo”, ha concluso il sindaco.

Il Direttore dell’Ufficio Tecnico e dei Beni Culturali della Diocesi di LocriGerace, dottore Giuseppe Mantella, ha ripercorso le recenti campagne di scavo

archeologico (2023–2025), condotte nella cripta e nella basilica superiore, che hanno

permesso di ricostruire con maggiore precisione l’evoluzione del complesso,

rivelando un palinsesto architettonico le cui origini risalgono all’VIII secolo d.C.

È stata individuata la fase altomedievale del primo luogo di culto, ricavato

direttamente nella roccia, successivamente inglobato e ampliato durante le diverse

epoche, da quella ottoniana e normanna fino a formare l’attuale cripta-soccorpo.

Tra i ritrovamenti più significativi figura un Histamenon aureo (976-1025)

raffiguranti gli Imperatori Basilio II e Costantino VIII, ulteriore conferma della lunga

e stratificata storia del sito.

“Gli interventi strutturali – ha ribadito il direttore Mantella – sono stati

progettati per rispondere alle vulnerabilità sismiche senza alterare l’identità storica

dell’edificio ed hanno valorizzato le diverse fasi costruttive e reso più leggibile

l’evoluzione architettonica della Concattedrale. Le navate, scandite da colonne in

marmo provenienti da antichi siti locali di epoca romana, e la cripta, con il suo

suggestivo intreccio di colonne millenarie, testimoniano l’incontro tra tradizione

bizantina e influssi occidentali, nonché una continuità di fede lunga oltre tredici

secoli.” Il dottore Mantella ha infine sottolineato come “la Diocesi di Locri-Gerace,

storicamente punto di riferimento della spiritualità orientale in Calabria, conferma

così il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico,

consegnando alla comunità una Concattedrale rinnovata e pronta a essere vissuta e

custodita nel futuro.”

L’architetto Giorgio Metastasio, Responsabile Unico del progetto, ha

evidenziato che il completamento dell’intervento di messa in sicurezza sismica della

Basilica Concattedrale “Santa Maria Assunta” di Gerace è stato realizzato nell’ambito

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 3

“Cultura 4.0”, Investimento 2.4 dedicato alla sicurezza sismica dei luoghi di culto.

L’architetto Metastasio ha evidenziato alcuni dati importati, in particolare che

l’intervento rientra tra i 256 progetti finanziati a livello nazionale e fa parte dei sette

affidati alla Diocesi, individuata come Soggetto Attuatore Esterno, per un importo

complessivo di 21,65 milioni di euro.

Per la Concattedrale, la previsione di spesa ammontava a 6,83 milioni di euro,

sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dallo Studio

Associato Jurina e Radaelli di Milano. La procedura di appalto integrato, gestita dalla

Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha visto

l’aggiudicazione all’impresa Carrà Domenico di San Costantino Calabro (VV).

A rappresentare la ditta è stato l’ingegnere Daniele Carrà che ha sottolineato

come i lavori sono stati portati avanti in costante e proficua sinergia con la Diocesi di

Locri-Gerace, “con cui si è instaurato un dialogo continuo e costruttivo”. Questa

collaborazione ha permesso di affrontare ogni fase dell’intervento “con la massima

attenzione, qualità garantendo, sicurezza e fedeltà alle esigenze di tutela del

patrimonio”.

“Un elemento per noi fondamentale – ha aggiunto – è stato il coinvolgimento

delle maestranze locali, che messe in campo hanno professionalità, dedizione e un

legame autentico con il territorio. La loro partecipazione ha arricchito il progetto,

trasformando un cantiere in un’esperienza condivisa e profondamente radicata nella

comunità.” Carrà ha concluso evidenziando ringraziando “tutti coloro che hanno

contribuito a questo percorso, certi che la Concattedrale continuerà ad essere un

punto di riferimento culturale e spirituale per le generazioni future.”

I lavori, consegnati il 20 gennaio 2025 e conclusi il 29 dicembre 2025 nei tempi

previsti, sono stati diretti dall’architetto Luigi Scaramuzzino, con la sicurezza affidata

agli architetti Caterina Mazzitelli, Lucia Saccà e ingegnere Bruno Giuseppe

Chirchiglia. Il collaudo statico è stato curato dal prof. ing. Giuseppe Arena, mentre

quello tecnico-amministrativo dall’ingnere Girolamo Siciliano.

L’architetto Luigi Scaramuzzino, che ha guidato la Direzione dei Lavori, ha

specificato quali sono stati i criteri e interventi per la messa in sicurezza sismica della

Basilica Concattedrale di Gerace. Il progetto ha perseguito l’obiettivo di incrementare

la resistenza strutturale dell’edificio, garantendo un consolidamento efficace e

rispettoso dei principi del restauro conservativo e delle Norme Tecniche per le

Costruzioni (NTC 2018).

La Direzione dei Lavori ha operato secondo quattro criteri fondamentali:

affiancamento, conservazione, efficacia strutturale e compatibilità. Sono stati

introdotti nuovi elementi strutturali in grado di lavorare in sinergia con quelli

esistenti, valorizzandone la capacità residua attraverso un affiancamento “attivo”. La

conservazione ha permesso di tutelare le strutture storiche, gli apparati decorativi e

le preesistenze archeologiche. Infine sono stati impiegati materiali coerenti con la

natura storica dell’edificio, come malte di calce idraulica naturale e acciaio, per

restituire monoliticità alle murature e garantire un adeguato comportamento

scatolare. Gli interventi hanno riguardato la cripta, le murature portanti, la

copertura, il campanile, le facciate esterne. Il risultato è un consolidamento

strutturale eseguito con metodo scientifico, tecnologie compatibili e pieno rispetto

dell’identità storica della Basilica, oggi restituita alla comunità più sicura e

valorizzata.

Il lavoro svolto nel corso dell’intervento è il risultato di una sinergia esemplare

tra istituzioni, enti di tutela, professionisti e comunità locale, che hanno operato con

responsabilità e visione condivisa.

Questa collaborazione ha non solo restituito alla Diocesi di Locri-Gerace un

bene di inestimabile valore, ma ha anche posto le basi per una rinnovata centralità

culturale e spirituale di Gerace, dove arte e fede diventano motori di identità,

resilienza e sviluppo per le nuove generazioni.

La cerimonia di riapertura al culto della Basilica Concattedrale “Santa Maria

Assunta” in Gerace, un patrimonio millenario restituito alla comunità, si terrà

domani, 23 gennaio 2026 alle ore 16.30, alla presenza del Nunzio Apostolico d’Italia

e San Marino, S.E. Rev.ma Mons. Petar Rajič, che presiede la solenne celebrazione

liturgica, che sarà accompagnata da cento coristi delle varie comunità parrocchiali

diocesane, alla presenza di numerose autorità religiose, civili e militari, e di tutti i

fedeli della Diocesi di Locri-Gerace.