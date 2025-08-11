“Kinevra” di MISTER-X DJ vola in Cina e conquista il web: boom di passaggi radio e crescita record sui social

MISTER-X DJ con il suo ultimo singolo Kinevra.Dopo la recente esibizione a EFIMERA in Sicilia (26 luglio), il brano ha registrato un vero boom. In forte rotazione radio internazionale, con la Cina in testa per numero di passaggi. Oltre 1.000 iscritti al canale YouTube ufficiale in pochi giorni (erano 47 fino al 31 luglio). Più di 8.500 visualizzazioni del videoclip in appena 10 giorni

"Kinevra" di MISTER-X DJ vola in Cina e conquista il web: boom di passaggi radio

e crescita record sui socialDopo l’esibizione travolgente a EFIMERA in Sicilia lo scorso 26 luglio, il brano Kinevra di MISTER-X DJ sta vivendo un momento d’oro. In pochi giorni è diventato protagonista delle playlist internazionali, con un’esplosione di passaggi radio all’estero e la Cina in testa tra i Paesi che lo stanno trasmettendo con maggiore frequenza.Il pezzo, prodotto da MISTER-X DJ e scritto con Mc Enzo T, è un viaggio sonoro tra elettronica avvolgente e groove magnetico, pubblicato da Gothic Ltd Records. Un brano nato per far muovere, ma anche per emozionare, che sta trovando ascoltatori in ogni angolo del pianeta.“Kinevra nasce con l’idea di superare i confini, di parlare il linguaggio universale della musica elettronica” – racconta MISTER-X DJ – “Vederlo girare sulle radio in Cina e ricevere messaggi da ascoltatori dall’altra parte del mondo è un’emozione incredibile”.

Un successo anche sul web

L’energia di EFIMERA ha fatto da detonatore: dal 31 luglio il canale YouTube ufficiale di MISTER-X DJ è passato da 47 a oltre 1.000 iscritti, e il videoclip di Kinevra ha superato le 8.500 visualizzazioni in appena 10 giorni. Sui social, il brano è diventato colonna sonora di video creativi su TikTok e Instagram, generando migliaia di interazioni e condivisioni.L’invito agli ascoltatori

Kinevra è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, da Spotify ad Apple Music, e su YouTube con il videoclip ufficiale. MISTER-X DJ invita fan e curiosi a seguirlo sui suoi canali social per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sulle date live, che lo vedranno protagonista in nuove tappe tra Europa e Asia.