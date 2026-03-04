Italia del Meridione: consegnata la donazione al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale Annunziata di Cosenza

In continuità con l’iniziativa solidale dello scorso 23 dicembre, con l’aperitivo “Natale che unisce” che ha trasformato un momento conviviale in un gesto di responsabilità sociale e vicinanza al territorio – oggi Italia del Meridione annuncia la consegna ufficiale della donazione raccolta per il Reparto di Neonatologia dell’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Grazie al sostegno e alla generosità dei soci fondatori e dei partecipanti all’evento, il movimento ha deciso non soltanto di confermare l’impegno iniziale di devolvere una parte della raccolta, ma di andare oltre: l’intero ricavato della serata è stato destinato al reparto, superando la quota del 50 % prevista e arrivando così al 100 % di donazione.

La donazione, sotto precisa indicazione del reparto di Neonatologia – effettuata dalla Segretaria provinciale Annalisa Alfano e da una delegazione dei Giovani di Italia del Meridione -, è stata impiegata per l’acquisto di uno scaldabiberon carrellato per uso reparto, scelto in base alle necessità espresse dal personale sanitario per migliorare la qualità del supporto ai neonati.

L’iniziativa conferma la visione di Italia del Meridione, secondo cui politica e impegno civico devono tradursi in azioni concrete e tangibili a beneficio della comunità, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato alla serata solidale, ai soci fondatori del movimento e alle realtà locali che hanno reso possibile questo importante gesto di solidarietà e responsabilità sociale.

Alla consegna del macchinario erano presenti anche il dottor Gianfranco Scarpelli, direttore del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, la dottoressa Maria Lucente, responsabile dell’Unità di Cardiologia Pediatrica, insieme all’equipe medica del reparto.