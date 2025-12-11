Istituto “Gemelli Careri”: porte aperte a Oppido Mamertina e Taurianova

L’Istituto “Gemelli Careri” propone due giornate di “Open Day” volendo proporsi nel panorama delle possibili scelte per il futuro degli studenti. Le manifestazioni, inserite nel più ampio contesto progettuale dell’Orientamento in entrata, distinte in due date ma speculari nella forma saranno promosse a partire da giovedì 11 dicembre 2025 presso l’Istituto Tecnico di Oppido Mamertina in via Alfieri e sabato 13 dicembre 2025 presso i locali dell’Istituto Tecnico di Taurianova, con accoglienza alle 15:30. L’invito è rivolto prevalentemente agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, tuttavia è da considerarsi esteso al territorio. Gli incontri sono concepiti per far conoscere da vicino l’offerta formativa dei vari indirizzi dell’Istituto, permettendo ai partecipanti di poter esplorare ambienti, laboratori, conoscere i percorsi didattici, ascoltare testimonianze di studenti ed ex studenti, interagire con i referenti dei settori e visitare i plessi scolastici in un clima accogliente e partecipato. Gli eventi saranno impreziositi dalla presenza autorevole di ospiti illustri, la cui partecipazione contribuirà a rafforzare ancora di più il connubio tra l’Istituto e il territorio.



Le due iniziative, volute dal Dirigente Scolastico ing. Giuseppe Martino e dai docenti Funzioni Strumentali: Fortunata Morabito e Giuseppe Cutrupi, si inseriscono altresì, pienamente, nel quadro tracciato dalla nota ministeriale di attuazione delle Linee guida per l’orientamento (D.M. 328/2022), che richiama l’importanza di attività capaci di accompagnare gli studenti nella costruzione progressiva del proprio progetto di vita culturale, personale e professionale. Attività che potranno essere integrate nell’intero anno scolastico, grazie agli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dall’autonomia della scuola.



In questa prospettiva, gli Open Day del “Gemelli Careri” rappresentano un momento significativo del percorso orientativo previsto per il 2026/27: occasioni concrete per aiutare le famiglie e i ragazzi a raccogliere informazioni, porre domande, vivere direttamente gli spazi e le esperienze della scuola, così da compiere scelte fondate, mature e in linea con le proprie aspirazioni.