Intimidazione Agostinelli, il gruppo del Pd esprime solidarietà e vicinanza al presidente dell’Autorità di sistema portuale: “Siamo certi che proseguirà con maggiore determinazione nella sua attività”

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale della Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, dopo il vile atto di intimidazione subito con il danneggiamento della sua automobile.

“Un gesto di violenza e vandalismo che non ha giustificazione e che condanniamo fermamente – scrivono i dem. Siamo preoccupati per il clima di insicurezza che tali atti rischiano di alimentare nei confronti della Comunità, ma siamo certi che Agostinelli non si farà scoraggiare e proseguirà con maggiore determinazione nel lavoro che sta portando avanti per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e delle infrastrutture portuali della Calabria, promuovendo crescita, trasparenza e legalità. Il suo impegno per il rilancio del sistema portuale della nostra regione è fondamentale e non deve essere ostacolato da atti di violenza. Esprimiamo, dunque, il nostro sostegno incondizionato al presidente Agostinelli, e chiediamo alle Istituzioni tutte e alle forze sociali di non abbassare la guardi nei confronti degli atti di criminalità. Confidiamo che le indagini in corso possano portare presto all’identificazione dei responsabili, affinché siano assicurati alla giustizia”.