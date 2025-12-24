Intensificazione dei controlli del territorio da parte dei Carabinieri, denunce e sanzioni

Nello scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno intensificato i servizi di controllo in centro urbano.

Le attività svolte, finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa, dello spaccio di stupefacenti, degli illeciti stradali, dello smercio abusivo di fuochi pirotecnici, nonché degli illeciti in materia di lavoro nero e igienico-sanitaria, hanno visto l’impiego complessivo di oltre 50 militari dell’Arma territoriale e dei Carabinieri del N.A.S., del N.I.L. e del Nucleo Artificieri di Catanzaro.

In particolare nel corso dei controlli, i militari hanno deferito un 50enne commerciante ambulante, il quale, nell’ambito di perquisizione domiciliare, è stato sorpreso in possesso di oltre 20 kg di artifizi pirotecnici di libera vendita (F2), non denunciati, occultati nel garage di casa. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e distrutto come disposto dalla locale Procura della Repubblica.

L’azione dell’Arma si è rivolta inoltre alla verifica delle norme a tutela dei lavoratori e dei consumatori con il controllo di due attività commerciali di smercio e ristorazione. Nello specifico, all’interno della prima attività, veniva riscontrata la presenza di tre lavoratori irregolari con conseguente sanzione di oltre 14mila euro e contestuale sospensione dell’attività professionale.

Nell’altra attività economica controllata sono state invece rilevate carenze di natura igienico sanitaria con conseguenti sanzioni pari ad un importo di circa 1.000 euro.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato 163 persone e 125 veicoli. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 10 sanzioni, per un importo complessivo superiore a 2.500 euro e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli. Inoltre, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Catanzaro poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish in aree prossime al centro storico cittadino.

Le attività svolte confermano la costante presenza e operatività dell’Arma dei Carabinieri nel territorio lametino, con un impegno continuo nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e organizzata, a tutela della sicurezza della collettività.

Tutti i procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari presso l’Autorità Giudiziaria competente.