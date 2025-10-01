Intelligence, “Anticorpi alla conquista della mente” è il nuovo volume curato da Mario Caligiuri

RENDE (ITALPRESS) – “Anticorpi alla conquista della mente” significa evidenziare la natura dell’intelligere come la forma di intelligenza umana più raffinata poiché consente di andare oltre le apparenze. Con queste parole il curatore del volume Mario Caligiuri ha commentato la sesta raccolta delle tesi del Master in Intelligence dell’Università della Calabria. “La pubblicazione – ha proseguito – si distingue per la varietà e la rilevanza strategica dei temi affrontati: dalla qualità delle intercettazioni alla capacità di promuovere e utilizzare informazioni nell’interesse nazionale, dalla sicurezza ambientale alla conquista della mente, dalla sicurezza stradale alla business intelligence, dalle caratteristiche della spia perfetta alle prospettive del metaverso, dalla figura prometeica di Elon Musk alla valutazione di investire negli armamenti, dalla incombente guerra dell’informazione alla necessità di sviluppare la negoziazione fino all’istituzione di un’Agenzia Italiana per l’Intelligence Economica”. “Sono temi decisivi – ha aggiunto – che, collegati insieme, delineano un mosaico di problemi collegati dal filo rosso della sicurezza nazionale, esaminato nella prospettiva dell’intelligence, per intercettare il presente in funzione del futuro”.

“Ha quindi concluso evidenziando che “le ricerche che vengono presentate evidenziano come l’Intelligence rappresenti un campo di studi sempre più necessario per rendere consapevoli i cittadini e responsabilizzare le élite pubbliche, di fronte a un sistema mediatico superficiale e rispondente a logiche legate a favorire il consumo e non la comprensione dei fenomeni”.

La pubblicazione introdotta da Caligiuri contiene saggi di Diego Berlingieri, Liuva Capezzani, Francesco Cavallo, Carlo Conte, Mariaroberta D’Agostino, Piero De Nìcolo, Diletta Del Gaudio, Armando Giove, Franco Vincenzo Macera, Francesco Mercuri, Monica Osso, Domenico Praticò e Adolfo Rossi.

