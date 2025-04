Inizia lo spettacolo del Go Kart 2025 che garantisce emozioni globali e il ritorno in pista dopo l’infortunio del calabrese Lorenzo Sciacca

L’Italia accoglie con entusiasmo l’inizio del Campionato Italiano di Go Kart, che promette un’edizione straordinaria con la partecipazione di una miriade di nazioni. L’evento, simbolo di passione e adrenalina, raduna i migliori piloti internazionali dal 10 al 13 aprile presso il Circuito internazionale di Ugento (LE).

Tra i protagonisti di questa edizione spicca anche il suo nome Lorenzo Sciacca, il pilota calabrese. Dopo un periodo di stop forzato causato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste per più di due mesi, Sciacca ritorna più determinato che mai. Questo ritorno è carico di significato non solo per lui ma anche per i suoi sostenitori che hanno atteso con ansia di vederlo nuovamente in azione. Sciacca gareggerà sotto i colori della prestigiosa factory Lenzo Kart, che in collaborazione alla Castorina Racing Team e Novalux racing Team, promette di regalare momenti spettacolari durante il campionato.

Il pilota non ha mancato di esprimere gratitudine nei confronti degli sponsor che lo sostengono, ponendo la loro fiducia in questo progetto in continua ascesa.

Per chi desidera seguire le emozioni di questa competizione, le gare saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming sulla pagina ufficiale dell’ACI, rendendo il Campionato accessibile a tutti gli appassionati, ovunque si trovino.

Con il circuito pronto a ospitare gare emozionanti e piloti di alto livello, il Campionato Italiano di Go Kart si prospetta un evento da non perdere. Gli occhi di appassionati e esperti del settore sono puntati sull’inizio imminente di questa competizione che unirà talento, velocità e spettacolo.

Non resta che augurare buon inizio a tutti i partecipanti e tifare per i piloti italiani, che con la loro passione rappresentano il cuore pulsante di questa disciplina!