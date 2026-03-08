Inizia il Tour AVS negli ospedali

Continua il tour di Avs presto gli ospedali Calabresi.In virtù della grave situazione che investe la sanità calabrese, AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) ha deciso di mettere in campo una serie di iniziative presso le sedi dei principali ospedali Calabresi per sollecitare il Governo nazionale e regionale a prendere urgenti provvedimenti in merito.

Oltre a citare i problemi AVS chiede una legge speciale che dichiari lo stato di emergenza sanitaria in Calabria, l’eliminazione del debito sanitario, La fine del piano di rientro e l’assunzione stabile di personale sanitario. Il rilancio della sanità pubblica, territoriale ed universale. Più sicurezza per medici, infermieri e personale sanitario in genere che rischiano quotidianamente la propria incolumità.

La mobilitazione di AVS toccherà Reggio Calabria lunedì 9 lunedì marzo dalle ore 10presso l’entrata dell’spedale di Locri dove si distribuiranno volantini con le proposte e le richieste di Alleanza verdi e Sinistra e si rilasceranno dichiarazioni in merito.

Saranno presenti i Segretari regionali di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro, e i segretari metropolitani Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo.

La stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare.