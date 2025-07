Ingaggiato Lorenzo Infusino, esterno offensivo classe 2001 proveniente dalla Gioiese

La A.S.D. Sporting Polistena è lieta di comunicare l’ingaggio di Lorenzo Infusino, esterno offensivo classe 2001, proveniente dalla Gioiese.

Nativo di Gioia Tauro, Lorenzo è cresciuto calcisticamente nei vivai di Gioiese e Vibonese, per poi maturare esperienza e continuità in squadre come Locri, Gallico Catona, Palmese e Cittanova. Un percorso in costante evoluzione che lo ha portato a distinguersi come uno dei profili più interessanti e affidabili del calcio dilettantistico calabrese.

Giocatore veloce, tecnico e generoso, si contraddistingue per la sua capacità di saltare l’uomo, l’intensità con cui interpreta il ruolo e un’esplosività che lo rende sempre pericoloso in fase offensiva.

Il Direttore Sportivo Vincenzo Ciccia commenta così l’arrivo del nuovo acquisto:

“Accogliamo con grande entusiasmo un ragazzo come Lorenzo, che nonostante la giovane età ha già dimostrato tanto. Il suo approccio, la determinazione e le qualità tecniche che ha espresso nel tempo si sposano perfettamente con la nostra idea di calcio. Vogliamo costruire una squadra in grado di poter ben rappresentare la nostra cittadina nel campionato di Promozione, essendo anche una matricola, all’altezza della passione dei nostri tifosi. Con Lorenzo facciamo un ulteriore passo avanti nel progetto.”

Lo Sporting Polistena dà il benvenuto a Lorenzo Infusino e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni in maglia rossoverde