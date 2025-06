Ingaggiato l’attaccante argentino Ezequiel Baigorri dall’Asd Sporting Polistena

La ASD Sporting Polistena è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante argentino Ezequiel Baigorri, classe 2001, che nella stagione 2025/26 vestirà la maglia rossoverde.

Giocatore dotato di rapidità, tecnica e grande fiuto del gol, Baigorri arriva a Polistena dopo un’ottima stagione con il Bivongi, in Prima Categoria, dove ha realizzato 18 reti complessive, confermandosi tra i migliori terminali offensivi del campionato.

Cresciuto calcisticamente in Argentina, ha militato in club di buon livello come Club Atlético Las Palmas, C.I.B.I. e Club Amsurrbac, realtà che ne hanno forgiato le qualità tecniche e caratteriali.

Il suo arrivo rappresenta un innesto importante per il progetto sportivo rossoverde, frutto di un lavoro mirato e accurato del direttore sportivo Vincenzo Ciccia, che ha dichiarato:

“Baigorri è un giocatore che abbiamo voluto con decisione. Lo abbiamo seguito attentamente e crediamo fortemente nel suo potenziale. Ha dimostrato di saper fare la differenza in zona gol e siamo convinti che, con l’ambiente giusto e il lavoro quotidiano, possa crescere ancora tanto. A Polistena troverà un gruppo ambizioso e uno staff pronto a valorizzarlo.”

Un acquisto che porta freschezza, entusiasmo e qualità al reparto offensivo a disposizione di mister Nello Gambi, che potrà contare su un attaccante giovane, determinato e pronto a mettersi in gioco per conquistare traguardi importanti insieme alla squadra.