Informazione utili per l’incontro Reggina-Siracusa: acquisto dei biglietti per lo stadio

Si comunica che, in occasione della gara calcistica REGGINA 1914 – SIRACUSA, che si svolgerà domenica 9.02.2025 alle ore 14:30 presso lo stadio comunale Oreste Granillo di Reggio Calabria, i tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti presso l’agenzia “Ortigia Viaggi” e la tabaccheria “La Pira”, site in Siracusa, esibendo necessariamente un documento d’identità valido.

Il documento d’identità dovrà essere esibito all’ingresso dello stadio unitamente al biglietto.

La vendita sarà aperta dalle ore 8 di domani 5 febbraio dove sarà possibile acquistare biglietti allo stadio.