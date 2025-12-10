Incontro Regione-sindaci su sanità vibonese: approvato piano fabbisogni, risorse aggiuntive per abbattimento liste d’attesa

Si è tenuto questa mattina, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, un incontro sulla sanità della provincia vibonese.

Al Tavolo hanno partecipato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in collegamento, il subcommissario alla sanità regionale, Ernesto Esposito, il direttore generale di Azienda zero, Gandolfo Miserendino e i membri del Comitato ristretto della conferenza dei sindaci: Vincenzo Romeo (Vibo Valentia), Salvatore Fortunato Giordano (Mileto), Vincenzo Massa (Vazzano), Pino Marasco (Nicotera) e Sergio Pititto (Pizzo).

Nel corso della riunione si è preso atto delle criticità sanitarie storiche presenti nella provincia vibonese a cui il commissario alla sanità Roberto Occhiuto ha prestato particolare attenzione.

Ai sindaci che hanno richiesto risposte rapide, è stato annunciato un nuovo Decreto del Commissario ad Acta che destina risorse specificamente all’abbattimento delle liste d’attesa.

Queste risorse saranno ripartite tra tutte le aziende sanitarie in modo omogeneo, ma per la provincia di Vibo Valentia è prevista una quota aggiuntiva per rafforzare l’offerta sanitaria sul territorio.

È stato inoltre accolto con grande favore dai sindaci il fatto che il piano dei fabbisogni sia stato ufficialmente approvato e che anche l’atto aziendale sia in via di approvazione, segnando passi concreti verso una migliore organizzazione e gestione del sistema sanitario locale.

Il Tavolo continuerà il confronto e si aggiornerà nelle prossime settimane per verificare la bontà delle azioni intraprese.

È quanto si legge in una nota congiunta della struttura commissariale per la sanità della Regione Calabria e del Comitato ristretto della conferenza dei sindaci di Vibo Valentia.