Incontro “Comunicare la Chiesa oggi: da Papa Francesco a Leone XIV”

La Diocesi di Locri Gerace, l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali diocesano e il Polo Liceale

“Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti” di Locri organizzano per sabato 16 maggio 2026, alle ore 9:30,

presso l’Aula Magna Costantino Dardi del Liceo Scientifico Zaleuco, l’incontro-dibattito

“Comunicare la Chiesa oggi: da Papa Francesco a Leone XIV”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo rivolto agli studenti e alla comunità scolastica, con

l’obiettivo di approfondire il ruolo della comunicazione ecclesiale nel contesto contemporaneo e le

sfide poste dai nuovi linguaggi mediatici.

Interventi istituzionali

Apriranno i lavori Carmela Rita Serafino, dirigente scolastica del Polo Liceale

“Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti”, e Giuseppe Fontana, sindaco della Città di Locri.

Seguirà la relazione di Francesco Antonio Grana, giornalista vaticanista, che offrirà una lettura

aggiornata delle dinamiche comunicative della Santa Sede e dei pontificati di Papa Francesco e di

Papa Leone XIV.

I lavori, moderati da Rocco Muscari, saranno conclusi da S.E. Mons. Francesco Oliva, vescovo della

Diocesi di Locri-Gerace.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di riflessione e dialogo tra mondo scolastico, istituzioni

civili ed ecclesiali, con particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni e al loro

rapporto con l’informazione.