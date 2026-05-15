Brutto: “Calabria, terra che sa crescere puntando sulla qualità”

“Ventisette Bandiere Blu rappresentano un risultato che deve riempire di orgoglio ogni calabrese. È la conferma che la nostra regione sta finalmente raccogliendo i frutti di un lavoro serio sulla valorizzazione del territorio, sulla tutela ambientale e sulla qualità dell’offerta turistica”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando il riconoscimento che vede la Calabria conquistare 27 Bandiere Blu e attestarsi come seconda regione d’Italia per numero di località premiate.

“Non si tratta soltanto di un dato numerico – prosegue Brutto – ma di un riconoscimento prestigioso che certifica il lavoro svolto dai Comuni, dagli operatori turistici e da tutte quelle comunità che, ogni giorno, investono nella cura del proprio territorio. Dietro ogni Bandiera Blu ci sono sacrifici, programmazione e una visione chiara di sviluppo”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia pone l’accento anche sui quattro nuovi ingressi ottenuti quest’anno da Falerna, Locri, Amendolara e Montegiordano.

“L’ingresso di nuove località nel circuito delle Bandiere Blu dimostra che la Calabria sta crescendo in maniera diffusa. È un segnale importante perché significa che sempre più amministrazioni stanno comprendendo quanto sia strategico puntare sulla qualità ambientale e sui servizi per diventare competitivi nel mercato turistico”.

Brutto evidenzia inoltre il lavoro svolto dalla Regione Calabria attraverso il progetto “Calabria Straordinaria” e l’impegno concreto della Giunta regionale.

Questo straordinario risultato è anche frutto del grande lavoro portato avanti dagli assessori Giovanni Calabrese e Giovanni Montuoro che con impegno e visione, stanno contribuendo alla promozione dell’immagine positiva della Calabria e alla valorizzazione del nostro territorio. Il brand Calabria Straordinaria oggi rappresenta una sfida vinta: raccontare una Calabria moderna, attrattiva e capace di competere”.

Secondo Brutto, il risultato ottenuto contribuisce a rafforzare l’immagine positiva della regione anche fuori dai confini nazionali.

“La Calabria per troppo tempo è stata raccontata soltanto attraverso stereotipi negativi. Oggi, invece, abbiamo il dovere di mostrare il volto vero della nostra terra: una regione ricca di bellezze naturali, cultura, identità e accoglienza. Le 27 Bandiere Blu sono un biglietto da visita straordinario che aumenta l’attrattività turistica e crea nuove opportunità economiche e occupazionali”.

Infine, Brutto ribadisce l’impegno politico di Fratelli d’Italia sul tema dello sviluppo turistico e ambientale.

“Continueremo a sostenere tutte le iniziative che puntano alla valorizzazione delle nostre coste e dei nostri borghi, perché investire sul territorio significa investire sul futuro della Calabria. Questo traguardo deve essere uno stimolo a fare ancora meglio, consolidando un percorso di crescita che oggi è sotto gli occhi di tutti”.