Incontro alla Cittadella tra Regione, Anas e Sindaci della Locride per la “Variante alla SS 106”

Si è tenuto oggi, presso la Cittadella regionale, un importante vertice alla presenza dell’ing. Raffaele Caporaso, Commissario per la Strada Statale 106 e dell’ing. Luca Bernardini, capo della Direzione Tecnica di Anas, per affrontare le criticità storiche legate all’ammodernamento di uno dei principali assi viari calabresi.

L’iniziativa, fortemente voluta dai Consiglieri regionali Salvatore Cirillo e Giacomo Crinò e realizzatasi grazie all’intervento dell’on. Francesco Cannizzaro, la cui determinazione e sensibilità verso le problematiche del territorio hanno reso possibile il confronto odierno, coadiuvato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture, Maria Stefania Caracciolo, ha segnato un punto di svolta fondamentale per la viabilità del nostro territorio.

Grazie alla sinergia tra istituzioni e alla disponibilità manifestata da Anas – proseguono i Consiglieri regionali – è stato possibile avviare un percorso concreto raggiungendo un risultato straordinario: il tratto della SS 106 compreso tra Reggio Calabria e Catanzaro sarà “ tracciato “ tenendo conto dell’importanza che lo stesso assumerà per la mobilità della nostra Regione, ma non tralasciando quelle che sono le esigenze dei nostri territori, espresse nell’incontro odierno dai sindaci del territorio presenti e dai rappresentanti del “ Comitato spontaneo Variante S.S. 106 “in linea con quanto auspicato in più occasioni dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

L’incontro di oggi – prosegue la nota – ha prodotto risultati superiori alle aspettative. Anas ha mostrato un atteggiamento di grande apertura e disponibilità, fornendo rassicurazioni sull’avvio di una nuova fase operativa, volta al superamento delle criticità che, per troppo tempo, hanno fatto apparire l’ammodernamento dell’infrastruttura come un’opera irrealizzabile.

«Continueremo a mantenere attivo il confronto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti – dichiarano i Consiglieri Cirillo e Crinò – per aggiornare costantemente i cittadini, che meritano di poter percorrere le strade della nostra regione in condizioni di maggiore sicurezza e dignità.»

La nota dell’on. Francesco Cannizzaro

Si è tenuto questo pomeriggio presso la Cittadella della Regione Calabria un incontro tra Regione, Anas ed i rappresentanti dei comuni della Locride, per discutere degli interventi programmati e in corso per la SS 106 Jonica. Incontro promosso dal deputato Francesco Cannizzaro, presente al tavolo di confronto insieme ai Consiglieri regionali Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo, al Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e dei Lavori pubblici, Claudio Moroni, all’Assessore regionale ai Lavori pubblici Maria Stefania Caracciolo, all’Assessore regionale alle Politiche del Lavoro Giovanni Calabrese, al Responsabile della Direzione tecnica Anas Luca Bernardini, al Commissario per la SS 106 Jonica e Responsabile della Struttura Territoriale Calabria Francesco Caporaso. In rappresentanza del territorio era presente una delegazione di tutti i comuni della Vallata dello Stilaro-Allaro ed i portavoce del Comitato Spontaneo 106.

Nel corso della riunione, l’Ing. Bernardini e l’Ing. Caporaso hanno illustrato i documenti di fattibilità progettuale previsti per il tratto Catanzaro–Reggio Calabria; in particolare si è discusso della nuova variante della 106 che attraversa il Comune di Caulonia. E Anas si è resa disponibile ad un confronto continuo con i Sindaci e le associazioni per l’individuazione delle soluzioni più adeguate e funzionali, accogliendo le istanze dei primi cittadini e del territorio.

“Il confronto istituzionale di oggi rappresenta un cambio di passo importante e un’occasione unica. Sono grato ad Anas – ha dichiarato nel corso dell’incontro l’On. Cannizzaro – che oggi è qui con un’alta rappresentanza e sono convinto che da questo tavola nascerà un confronto continuo che porterà a risultati positivi per la Locride, sulla scia degli storici risultati già ottenuti dal Presidente Occhiuto riguardo la SS106.”

L’ing. Bernardini ha sottolineato che “oggi per la prima volta la SS 106 è entrata a far parte del ‘contratto programma’, una grande occasione per poter condividere le fasi progettuali e di fattibilità che porteranno ad avere una nuova infrastruttura, moderna, sicura e con significativi sviluppi per i territori dislocati tra Catanzaro e Reggio Calabria.”

I rappresentanti dei comuni e delle associazioni hanno accolto positivamente l’apertura riscontrata in particolare in questa occasione, attraverso un dialogo istituzionale e schietto, consapevoli dell’importanza di una progettualità più ampia e della necessità di confrontarsi su tutte le possibili soluzioni tecniche e rispettose del territorio.