Incidente stradale mortale verificatosi sul cosiddetto “vecchio tracciato S.S. 522”: le precisazioni redatte dall’avvocato, Sandro Mauro

“In riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale civile di Vibo Valentia in primo grado in

merito all’incidente stradale mortale verificatosi sul cosiddetto “vecchio tracciato S.S. 522” si rende

opportuno fornire alcune precisazioni.

Fermo restando la massima osservanza nei confronti dell’Autorità Giudiziaria e delle decisioni da

quest’ultima assunte si evidenzia, per quanto notorio, che la sentenza resa dal Tribunale non risulta

assistita dal carattere della definitività in pendenza del termine per la sua impugnazione innanzi al

Giudice d’appello ed eventualmente innanzi alla Corte di Cassazione.

Sotto tale profilo, l’Amministrazione provinciale, non ritenendo di condividere l’iter motivazionale

impiegato in sentenza e ritenuta quindi la necessità di impugnare il provvedimento in questione, ha

già deliberato di conferire incarico per la difesa dell’Ente all’avv. Sandro Mauro del foro di Vibo

Valentia.

Sebbene in tale sede non risulti opportuno evidenziare le molteplici criticità da cui risulterebbe

affetta la statuizione giudiziale, per dovere di chiarezza, occorre tuttavia precisare che,

contrariamente a quanto indicato in articolo, l’Anas non è stata parte del giudizio ed il Tribunale ha

invece riconosciuto che il tracciato stradale in questione non è mai stato trasferito alla Provincia.

Ad avviso della competente funzione tecnica, corroborata da una valutazione legale, la decisione

adottata dal Tribunale ai fini dell’esatta qualificazione del tratto stradale teatro del sinistro , sarebbe

frutto di una incompleta valutazione e di una errata interpretazione degli atti e dei documenti di

causa forse anche dovuta ad una confusa e parziale produzione documentale delle controparti degli

allegati facenti parte integrante di taluna documentazione a carattere rilevante.

In ogni caso, una sentenza rappresenta sempre la sintesi di molteplici elementi volti a definire una

singola questione e qualunque risulterà l’esito definitivo del giudizio civile è importante chiarire

che tale decisione giammai potrà stabilire la titolarità della strada trattandosi di questione che risulta

disciplinata da procedimenti di altra natura.

L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, pertanto, proseguirà nella tutela dei propri

interessi pubblici nelle opportune sedi giudiziarie, nella piena convinzione del proprio difetto di

legittimazione passiva in relazione ai fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia,

che, come già annunciato, sarà oggetto di impugnazione in appello”.

Avv. Sandro Mauro