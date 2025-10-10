Incidente stradale in Calabria, cantoniere Anas investito da un veicolo è stato trasportato in ospedale

+++ EVENTO CONCLUSO, VIABILITA’ RIPRISTINATA +++

A causa di un incidente stradale, carreggiata chiusa, al km 188,500, in direzione sud, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Castrovillari (Cosenza).

Il sinistro, un incidente autonomo di un tir, ha reso necessario istituire un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Morano al km 187,257 con rientro allo svincolo di Frascineto al km 196, 147. Durante le operazioni di gestione del traffico e del posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere della squadra Anas è stato investito da un veicolo e successivamente soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.