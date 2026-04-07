Incidente Stradale a Gallico: grave una tredicenne

Un incidente stradale ha interessato la frazione di Gallico, nel reggino. Ad essere coinvolti due veicoli che si sarebbero scontrati frontalmente. A bordo di uno di questi viaggiava una tredicenne le cui condizioni di salute sono apparse sin da subito gravi. È stata infatti trasportata presso il GOM di Reggio Calabria, dove al momento è ricoverata in prognosi riservata.

Ad intervenire sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra le due vetture.

Mariarosaria Valente