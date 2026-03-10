Incidente mortale nei pressi del Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”, l’avvocato della famiglia scrive ad Approdo, “la famiglia è sconvolta per il grave lutto che li ha colpiti”

Dopo il tragico incidente che ha scosso la comunità locale ieri sera quando un uomo di origini marocchina di 55 anni è stato investito da un’automobile mentre stava attraversando la strada sulla S.S.111 nei pressi del centro commerciale Porto degli Ulivi, tra Gioia Tauro e Taurianova. Dopo aver lanciato un appello sull’identificazione della povera vittima, l’avvocato della famiglia della vittima Augusto Guerriero ha scritto una nota stampa ad Approdo Calabria che riportiamo di seguito:

“In riferimento al tragico investimento avvenuto in data 9 marzo 2026 presso la S.P. 1 nel territorio di Gioia Tauro, si precisa che il signor Hassan, vittima del sinistro, era residente ad Avellino, dove viveva con la propria famiglia. L’uomo, di professione autotrasportatore, si spostava frequentemente per motivi di lavoro.

Il signor Hassan lascia due figlie, alle quali era profondamente legato, e i familiari tutti sono attualmente sconvolti per il grave lutto che li ha colpiti.

La famiglia ha conferito incarico per la tutela dei propri diritti e per ogni aspetto legale all’Avvocato Augusto Guerriero del Foro di Avellino, affinché venga fatta piena chiarezza sulla dinamica del tragico evento che ha causato la perdita del loro congiunto.

I familiari confidano nel lavoro delle Autorità competenti e chiedono rispetto per il dolore che stanno vivendo in questo momento.”