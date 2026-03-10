Approdo Calabria

Incidente mortale di fronte Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”: Aiutateci a identificarlo! NOME e FOTO

Mar 10, 2026 - redazione

banner bcc calabria
banner bcc calabria

Incidente mortale di fronte Centro Commerciale “Porto degli Ulivi” dove ha perso la vita un uomo di origine magrebina ha perso la vita. Aiutateci a identificarlo facendo un appello e divulgando la foto per consentire ai parenti e agli amici più stretti di riconoscerlo.

Chiunque avesse informazioni rivolgersi alla redazione di Approdo Calabria con numero telefono e WhatsApp 3403827450 e mail: redazione@approdocalabria.it

IL LUOGO DELL’INCIDENTE

Categorie