Incidente mortale di fronte Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”: Aiutateci a identificarlo! NOME e FOTO
Mar 10, 2026 - redazione
Incidente mortale di fronte Centro Commerciale “Porto degli Ulivi” dove ha perso la vita un uomo di origine magrebina ha perso la vita. Aiutateci a identificarlo facendo un appello e divulgando la foto per consentire ai parenti e agli amici più stretti di riconoscerlo.
Chiunque avesse informazioni rivolgersi alla redazione di Approdo Calabria con numero telefono e WhatsApp 3403827450 e mail: redazione@approdocalabria.it
IL LUOGO DELL’INCIDENTE