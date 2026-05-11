Incidente mortale in Calabria, nello scontro tra tre vetture, una donna è deceduta e tre feriti gravi

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – impegnata sulla SS109 Tangenziale Est per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture: una Fiat 600, una Ford Fiesta ed una Peugeot 207.

Il bilancio del sinistro è di una donna deceduta e tre persone ferite. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estrazione della vittima, rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo, nonché alla messa in sicurezza del sito e delle vetture coinvolte.

Sul posto la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.

Disagi per la viabilità: la Tangenziale Est, nel tratto interessato dal sinistro, è attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.