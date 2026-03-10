Incendito “Sunset Beach Club”, la solidarietà del sindaco di Cittanova Domenico Antico

Abbiamo appreso con sgomento dell’incendio che lo scorso 8 marzo ha distrutto il Sunset Beach Club, realtà d’eccellenza del panorama ricettivo e turistico calabrese.

Un’esperienza imprenditoriale davvero straordinaria, che ha contribuito a ridisegnare l’immagine della Tonnara di Palmi, il suo approccio al turismo estivo e destagionalizzato, dentro una cornice di bellezza e attrattività animata da giovani capaci e determinati. Tra questi, un nostro concittadino a cui vanno l’abbraccio e il sostegno dell’intera Comunità di Cittanova.

Questa realtà è stata, è e sarà, ne siamo convinti, simbolo di rilancio della nostra terra. L’ondata di solidarietà di queste ore lo dimostra con chiarezza.

Quanto accaduto la scorsa domenica non cancella tanti anni di lavoro e di programmazione lungimirante. Il Sunset Beach Club saprà ripartire subito, con il solito entusiasmo e la determinazione dei suoi titolari, nel solco di un percorso che saprà trovare energie e sostegno concreto anche nel futuro.

