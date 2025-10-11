Incendiò due auto di un carabiniere, arrestato un 37enne in Calabria

“La situazione politica italiana è grave ma non è seria”, avrebbe detto il grande Ennio Flaiano, un giudizio che noi lo trasportiamo a Taurianova, centro una volta florido della Piana di Gioia Tauro, “La situazione politica a Taurianova è grave ma non è seria”, come sempre d’altronde dalla notte dei tempi, da quando cadevano, sciogliendosi […]