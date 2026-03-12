Incendio al Sunset Beach Club di Palmi: la vicinanza di Forza Italia Cittanova e l’appello alle istituzioni per favorire una rapida ricostruzione.

Il grave incendio che nei giorni scorsi ha colpito il Sunset Beach Club ha scosso profondamente non solo i titolari ed i lavoratori della struttura, ma intere comunità del comprensorio.

Il circolo di Forza Italia Cittanova desidera esprimere la più sincera vicinanza ai titolari, a tutto il personale e alle loro famiglie in questo momento così difficile. Un pensiero di solidarietà che rivolgiamo anche al nostro commissario cittadino, coinvolto nella vicenda sul piano familiare.

In poche ore le fiamme hanno cancellato anni di sacrifici, investimenti e passione imprenditoriale. Un luogo di lavoro, accoglienza e socialità capace negli anni di valorizzare il territorio e offrire opportunità a tanti giovani e famiglie.

La straordinaria ondata di solidarietà che si è manifestata in queste ore dimostra quanto questa realtà sia stimata e profondamente radicata nel territorio. Ma accanto alla vicinanza e all’affetto è necessario che la politica al momento opportuno faccia fino in fondo il proprio dovere.

La ripartenza non può restare soltanto un auspicio. Ricostruire significherà affrontare inevitabilmente un percorso complesso fatto di autorizzazioni, verifiche e passaggi burocratici che coinvolgeranno diversi soggetti e livelli istituzionali. Imprescindibile sarà la necessità di lavorare responsabilmente affinché si individuino e soprattutto si favoriscano percorsi amministrativi snelli con tempi certi e quanto più rapidi possibili per consentire la ricostruzione.

La politica, quando è davvero vicina al territorio, deve saper accompagnare e sostenere chi investe e crea lavoro, promuovendo quella necessaria sinergia tra istituzioni che può fare la differenza tra l’attesa e la ripartenza.

Sostenere chi lavora, investe e crea occupazione nel nostro territorio significa anche questo: fare in modo che le istituzioni sappiano essere alleate e non ostacoli quando si tratta di ricostruire e guardare al futuro.

Il circolo di Forza Italia Cittanova, come i tanti cittadini che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza moralmente e concretamente starà accanto a tutta la grande famiglia Sunset con la certezza che la passione, la determinazione e l’amore per il proprio territorio dimostrati in questi anni sapranno trasformare anche questa durissima prova in un nuovo punto di partenza.

Perché quando una realtà costruita con impegno e visione viene colpita, non è soltanto un’impresa a subire un danno, ma un pezzo di comunità che guarda al futuro con fiducia e determinazione.