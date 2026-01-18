Incendio abitazione, in Località Torrevecchia, Comune di Curinga

Incendio abitazione – Località Torrevecchia, Comune di Curinga

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute in località Torrevecchia, nel comune di Curinga, per un incendio che ha interessato un’abitazione privata.

Il rogo ha coinvolto il solo locale cucina e parte della copertura dell’immobile, andata distrutta. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni di spegnimento, il personale Vigilfuoco provvedeva al recupero e alla messa in sicurezza di due bombole di GPL presenti nel locale cucina interessato dall’incendio, che venivano trasportate all’esterno dell’abitazione per prevenire ulteriori rischi.

La persona che dimorava all’interno dell’immobile aveva già abbandonato l’abitazione prima dell’arrivo delle squadre di soccorso; non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.