Incendi di autovetture in Calabria, due misure cautelari tra questi un minore

I Carabinieri della Stazione di Cassano all’Ionio hanno arrestato, in esecuzione di due misure cautelari emesse rispettivamente dal G.I.P. di Castrovillari e dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il 31enne C.C. e il 16enne I.B.M., entrambi cassanesi, ritenuti presunti responsabili del danneggiamento seguito da incendio avvenuto la notte dello scorso 8 febbraio, allorquando, in vico IX di via 4 Novembre, venne incendiata un’autovettura di proprietà di un 45enne del luogo, con le fiamme che danneggiarono irrimediabilmente anche una seconda autovettura parcheggiata nelle vicinanze e il portone di ingresso di una abitazione.

L’attività investigativa svolta dai Carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Castrovillari e della Procura per i Minorenni, si è estrinsecata in una serie di attività d’indagine che hanno consentito di ricostruire -a livello indiziario- la condotta dei due soggetti attinti dal provvedimento cautelare.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati, con diversi ruoli, nell’organizzazione e successiva esecuzione del delitto contestato.

All’esito delle formalità di rito, C.C. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, mentre I.B.M. è stato accompagnato presso la Comunità Ministeriale per minori di Catanzaro, a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.

La notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti degli indagati; resta fermo che, data l’attuale fase del procedimento, ancora nell’ambito delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti conducono ad un giudizio di gravità indiziaria, in attesa degli elementi che gli indagati vorranno addurre in loro favore e che saranno oggetto di verifica.