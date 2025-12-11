Inaugurazione busto del dottor Zurzolo di Cittanova a Pantelleria

Una figura fulgida e unanimemente apprezzata, capace di lasciare un segno profondo nella memoria di almeno tre generazioni di panteschi. Il ricordo del dottor Michele Zurzolo, originario di Cittanova e trapiantato a Pantelleria, è diventato un pezzo di storia di un’isola che continua a tributargli affetto e momenti di riflessione condivisa. Domenica 7 dicembre, a piazza Perugia, è stato svelato il busto commemorativo dedicato al dottor Michele Zurzolo. Un’iniziativa che ha visto partecipare, insieme ai cittadini e alle Istituzioni locali, anche una delegazione di famigliari arrivata da Cittanova per rinnovare un legame profondo e sincero. Tra questi Annamaria Zurzolo, Francesco Zurzolo e Martina Zurzolo. Il Comune di Pantelleria ha inteso celebrare un «medico che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento per le comunità di Kamma e Tracino, accompagnando generazioni di famiglie con competenza e grande umanità». L’opera, realizzata dallo scultore Michele Cossyro, nasce come gesto di riconoscenza verso una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita del territorio. La cerimonia ha offerto un momento di incontro e condivisione, per ricordare l’impegno di Zurzolo e il rapporto autentico che ha saputo costruire con la comunità. Un’occasione aperta a tutti, per rendere omaggio alla memoria di un uomo straordinario e di un medico tra la gente, per la gente.