Inaugurato nuovo campo di calcetto a San Luca

Si è tenuta oggi a San Luca la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo di calcetto realizzato in località Giardini con i fondi del Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto Piano di Azione Giovani – Sicurezza e Legalità.

La Commissione straordinaria alla guida dell’Ente, Antonio Reppucci, Matilde Mulè e Rosario Fusaro, ha presentato alla comunità un nuovo campo di calcetto, struttura moderna già utilizzata durante l’estate da oltre 200 ragazzi per attività sportive e ricreative.

In rappresentanza di ANCI Giovani Calabria è intervenuto il Coordinatore Regionale Salvatore Celi che, portando i saluti della Presidente ANCI Calabria Rosaria Succurro, ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’opera: “Questo impianto non è soltanto un’infrastruttura sportiva: è un messaggio chiaro di fiducia verso i giovani di San Luca. Lo sport è un presidio sociale potentissimo: qui si costruiscono relazioni, si imparano regole, si cresce insieme. Lo sport educa al rispetto, alla disciplina, alla lealtà e al lavoro di squadra”.

Il Coordinatore ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra ente locale, Ministero, parrocchia e associazioni del territorio: “Questi risultati si ottengono quando le istituzioni lavorano insieme e ascoltano la comunità. Il ruolo di Don Gianluca e delle associazioni che hanno animato il campo in estate dimostra quanto sia fondamentale la rete educativa di un territorio”.

Conclude il coordinatore regionale ANCI Giovani Calabria: “Oggi non si è inaugurato solo un campo di calcetto ma si è data una prospettiva chiara: dove ci sono giovani, sport, sicurezza e comunità, lì c’è davvero futuro. Dare ai ragazzi luoghi sicuri e curati significa rafforzare la loro libertà e la loro possibilità di restare e crescere nella propria comunità. Noi, come ANCI Giovani continuiamo a credere che la Calabria migliori quando si investe nelle sue energie più preziose: i giovani.”