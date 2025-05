Importante Riunione CLAAI per il Settore Autoriparatori: Aggiornamenti sulla Meccatronica e Corsi di Ampliamento Attività

CLAAI – Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, città Metropolitana , settore Autoriparatori, informa le imprese del comparto di un’imminente e cruciale riunione di categoria. L’incontro si terrà il 13 Maggio 2025, alle ore 18:30, presso la sala riunioni MCL in Gioia Tauro, Via Lomoro n° 18 (sopra Bar Astor), e rappresenta un’opportunità fondamentale per gli autoriparatori del territorio. Al centro della discussione vi sarà l’importante proroga al 5 luglio 2025 del termine per l’adeguamento ai requisiti richiesti per l’attività di meccatronica, introdotta dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202. Questa proroga interessa direttamente le imprese iscritte prima del 5 gennaio 2013 per le attività di meccanica-motoristica o elettrauto che non hanno ancora ottenuto la qualifica di meccatronica. Durante la riunione, verranno fornite informazioni dettagliate sull’obbligo per i responsabili tecnici di acquisire la qualifica mancante attraverso un corso di formazione di 40 ore riconosciuto dalla Regione o dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, senza necessità di esperienza lavorativa. Si sottolinea che, dopo il 5 luglio 2025, la mancata regolarizzazione comporterà l’impossibilità di proseguire l’attività, con conseguente comunicazione di cessazione o sospensione dell’impresa al Registro Imprese, pena l’avvio di un procedimento per l’inibizione dell’attività. Inoltre, CLAAI illustrerà le opportunità di ampliamento dell’attività per le imprese già iscritte al 5 gennaio 2013, attraverso corsi agevolati da completarsi entro la stessa scadenza. CLAAI, in collaborazione con FO.E.MA.-GROUP, ha già avviato la raccolta delle iscrizioni per i percorsi formativi specifici per l’abilitazione di Tecnico Meccatronico dell’Autoriparazione.

Rosario Antipasqua, Coordinatore CLAAI Città Metropolitana: “La partecipazione alla riunione del 13 maggio è di importanza cruciale per tutti gli autoriparatori. Sarà l’occasione per verificare la propria posizione rispetto alle normative vigenti ed evitare il rischio di sospensione dell’attività. CLAAI è al fianco delle imprese per fornire il supporto necessario in questo processo di adeguamento. Ricordiamo che la formazione rappresenta un elemento fondamentale non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche per l’aggiornamento professionale e la crescita delle nostre piccole e medie imprese.”

La riunione del 13 maggio sarà anche l’occasione per fornire dettagli su questi percorsi. La partecipazione alla riunione è vivamente raccomandata per tutti gli operatori del settore al fine di comprendere appieno le nuove disposizioni normative e le opportunità disponibili per garantire la continuità e lo sviluppo delle proprie attività. I lavori si concluderanno alle ore 20.30.Il Coordinatore

CLAAI Città Metropolitana

Rosario Antipasqua