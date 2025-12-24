Impianti sportivi, Mattiani: “Da Regione Calabria risposta forte per ammodernamento strutture”

E’ stata pubblicata dalla Regione Calabria la Manifestazione di Interesse finalizzata a redigere un Piano per l’impiantistica Sportiva sulla base di una ricognizione speditiva che consenta di conoscere il reale fabbisogno finanziario per il potenziamento/ampliamento o la messa a norma degli impianti sportivi esistenti e di proprietà dei Comuni della Regione Calabria. Un intervento importante da parte della Regione Calabria, che arriva in un momento in cui è necessario rinnovare l’impiantistica sportiva calabrese. Proprio su questi aspetti è intervenuto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani:

“La Regione Calabria ha dimostrato ancora una volta grande attenzione allo Sport e all’impiantistica sportiva. Lo svolgimento di attività sportiva ha un’importanza fondamentale per lo sviluppo armonico dei nostri ragazzi e per la salute di ognuno di noi, ma ricopre un ruolo sociale fondamentale, quale strumento di aggregazione per giovani e famiglie. Ecco che allora diviene nevralgico consentire a chi pratica sport, a chi vuole godere di questo meraviglioso spettacolo quale spettatore e alle società sportive impegnate in investimenti, di poterlo fare in strutture adeguate, moderne e in sicurezza, specie quando destinate ad attività agonistiche. Su questo aspetto, purtroppo, siamo in ritardo. Con questa manifestazione di interesse la Regione Calabria ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità al tema, rispondendo alla richiesta di contributi atti a incidere sulla disponibilità di impianti sportivi in considerazione della volontà di incrementare l’attrattività per le discipline sportive per poterle praticare a livello sociale e agonistico. L’azione è distinta in due principali fattispecie di fabbisogno ossia quello destinato al potenziamento/ampliamento e quello, invece, destinato alla messa a norma degli impianti sportivi esistenti. Inoltre, è stato istituito il Tavolo permanente, che sarà composto dal dirigente generale della Regione Calabria, dai dirigenti delle Province, di Anci e da un rappresentante delegato di Sport e Salute Spa. (già Coni Servizi), si riunirà periodicamente per definire le priorità di intervento, stabilire le risorse necessarie e monitorare l’avanzamento dei progetti. Quindi, un’occasione importante per i Comuni Calabresi e per il mondo dello Sport della nostra Regione.”.

Continua ancora il Consigliere Mattiani:

“Ringrazio il Vice Presidente della Giunta Regionale, con delega in materia di lavori pubblici, Filippo Mancuso, che ha lavorato con grande impegno sul tema ed ha fortemente voluto questa manifestazione di interesse.”