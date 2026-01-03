DI CLEMENTE CORVO

Il 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi artisti circensi del mondo. Tra gli artisti italiani che hanno brillato sul palco di Monte-Carlo, ci sono la Famiglia Martini, che ha vinto il Clown d’Argento con il suo numero esotico. La famiglia Martini, con il Circo Madagascar, è stata presente a Gioia Tauro nel mese di agosto, ottenendo un grandissimo successo di pubblico che li ha portati a riproporre nella prossima primavera il ritorno a Gioia Tauro sempre nel parco Annunziata.

Un altro successo italiano è stato ottenuto dalle Sorelle Kolev Vulcanelli, equilibriste che hanno vinto il Clown d’Oro. Le sorelle Kolev hanno già avuto l’opportunità di esibirsi a Gioia Tauro, quando i loro genitori lavoravano al Circo di Moira Orfei, dove si esibivano nel numero di trapezio aereo, un’esibizione che ha sempre evidenziato la loro abilità di trapezisti tra le migliori a livello mondiale.

La città di Gioia Tauro, con grande orgoglio, ha tenuto a battesimo artisti di fama internazionale come la Famiglia Martini e le Sorelle Kolev Vulcanelli, che subito dopo hanno vinto il Festival di Montecarlo e tanti altri festival internazionali, dimostrando di essere un punto di riferimento importante per l’arte circense italiana e internazionale.

Michael Martini, insieme alla sua famiglia, ha vinto il Festival di Montecarlo negli anni scorsi e ha lasciato un segno indelebile nella storia del circo italiano. Anche lui è stato presente nella città di Gioia Tauro, insieme alla sua famiglia, e ha contribuito a rendere la città un punto di riferimento per l’arte circense.

Questo è solo l’ultimo esempio di come la città di Gioia Tauro sia stata in grado di ospitare spettacoli di grandissimo livello di fama internazionale. Negli ultimi anni, infatti, la città calabrese ha visto esibirsi alcuni dei più grandi artisti circensi del mondo.

Il Festival di Monte-Carlo è un evento unico che riunisce i migliori artisti circensi del mondo, e quest’anno non è stato diverso. Tra gli altri artisti che si sono esibiti, ci sono stati anche Elvis e Cvetomira Errani, con il loro numero di elefanti, e la giovane verticalista Trixie Zavatta, che ha vinto il Junior d’Argento.

Il Festival è stato organizzato dalla Principessa Stéphanie di Monaco, che è anche la Presidente Onoraria della Fédération Mondiale du Cirque. La manifestazione sarà trasmessa in Italia da Rai 1, e sarà disponibile anche on-demand su RaiPlay