Il Sindaco Simona Scarcella Vicina alla Famiglia dei Bambini Coinvolti nel Crollo del Muro al Rione Fiume di Gioia Tauro

Comunicato del Sindaco Simona Scarcella di Vicinanza alla Famiglia dei Bambini Coinvolti nel Crollo del Muro al Rione Fiume di Gioia Tauro

“Oggi, con grande preoccupazione, esprimo la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale alla famiglia dei bambini coinvolti nel tragico incidente del crollo di un muro avvenuto al Rione Fiume di Gioia Tauro. Fortunatamente, i bambini sono vivi, ma sono stati trasportati in ospedale dove sono attualmente sotto osservazione.

Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento difficile, con la speranza che i piccoli possano presto recuperare completamente. L’Amministrazione è già in contatto con le autorità competenti e i servizi di emergenza per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei più vulnerabili.

Desidero anche esprimere un pensiero di sostegno e solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti in questo incidente. La nostra comunità è forte e unita, e farà tutto il possibile per offrire supporto in questo momento di difficoltà.

Invito i cittadini di Gioia Tauro, in particolare quelli del Rione Fiume, a restare uniti, come sempre, e a collaborare per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.”

Simona Scarcella

Sindaco di Gioia Tauro

