Il sindaco Scarcella replica a La Rosa: “Numerose assenze e accuse infondate, pronti a tutelarci in sede legale”. Dichiarazioni pubblicate in data odierna a mezzo stampa.



In merito alle dichiarazioni del consigliere La Rosa, il sindaco, avvocato Simona Scarcella, è intervenuta chiarendo la posizione dell’amministrazione comunale.



Il primo cittadino ha ricordato che al consigliere, “nel rispetto delle norme regolamentari e statutarie, è stata data facoltà di presentare note difensive”, evidenziando al contempo le assenze registrate nel corso delle sedute consiliari. In particolare, sono stati elencati i consigli comunali del 27 settembre 2024, 30 dicembre 2024, 18 febbraio 2025, 30 aprile 2025, 18 luglio 2025 e 14 novembre 2025, ai quali La Rosa non ha preso parte.



Il sindaco ha inoltre aggiunto che “durante la seduta del Consiglio del 30 dicembre 2025 lo stesso si è allontanato dall’aula dopo la prima della deliberazione senza farvi ritorno e senza fornire giustificazione alcuna”.



Da qui l’invito diretto: “Invitiamo il consigliere La Rosa a non citare solo i pochissimi consigli in cui è stato presente ma i numerosi convegni consiliari ai quali senza fornire alcuna giustificazione è stato assente”.



Il primo cittadino ha poi sottolineato: “C’è poco da rassicurare i cittadini e soprattutto i suoi elettori”, ribadendo che “le pubbliche amministrazioni operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e le sue supposizioni e illazioni verranno fatti oggetto di apposita tutela in sede legale da parte dei componenti dell’amministrazione tutta”.



Toni netti anche sul piano politico: “Si difenda nelle forme di legge e soprattutto eviti di fare queste figuracce che ledono il buon nome della città e soprattutto mortificano gli elettori che lo hanno votato e che meritano rispetto”.



Infine, il sindaco ha ricordato che “la decadenza dei consiglieri di minoranza fa subentrare altri consiglieri di minoranza che sapranno sicuramente essere più ligi al proprio dovere di consigliere, garantendo presenza, partecipazione e soprattutto rispetto delle leggi e delle istituzioni”.



Si precisa inoltre che l’istruttoria della pratica è stata curata dalla segreteria comunale – pubblico ufficiale – Michela De Francesco.







