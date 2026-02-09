Il Sindaco Francesco Cagliuso replica alle dichiarazioni dell’ex sindaca Caterina Belcastro

In merito alle recenti affermazioni dell’ex sindaca Caterina Belcastro, il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso ritiene necessario chiarire alcuni punti, nell’interesse della comunità e della corretta informazione pubblica.

«L’ex sindaca – che oggi interviene come segretaria di un circolo del Partito Democratico che, nei fatti, esiste solo sulla carta – continua a invocare il ritorno alle urne come unica soluzione possibile. È un atteggiamento che colpisce, perché in nessuna delle sue dichiarazioni si riscontra un riferimento ai problemi reali del nostro paese. Durante il suo mandato ha gestito la cosa pubblica in modo fortemente personalistico, e oggi continua a disinteressarsi delle questioni concrete che riguardano Caulonia», afferma il Sindaco Cagliuso.

Il primo cittadino sottolinea che l’amministrazione è impegnata in un percorso istituzionale chiaro e trasparente: «La mia responsabilità è quella di portare avanti l’azione amministrativa. A breve ci presenteremo in Consiglio Comunale per chiedere la fiducia. Se tale fiducia verrà accordata, continueremo il nostro lavoro, come abbiamo sempre fatto, orientati alla risoluzione dei problemi e alla tutela dell’interesse collettivo».

Particolare attenzione è rivolta alla gestione delle conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel mese scorso: «Siamo impegnati quotidianamente nella ricognizione dei danni, nella programmazione degli interventi e nel dialogo con gli enti sovraordinati. È questo il nostro compito, ed è questo ciò che i cittadini si aspettano da noi».

Il Sindaco conclude: «Mentre noi lavoriamo per affrontare le emergenze e programmare il futuro, la segretaria di se stessa continua a proporre come unica via d’uscita il ritorno alle elezioni, senza mai affrontare i problemi concreti del paese. Noi, invece, continuiamo a occuparci di Caulonia e dei suoi cittadini».