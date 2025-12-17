Il sindaco di Africo, Domenico Modaffari, è il nuovo vicepresidente del GAL Area Grecanica, con sede operativa a Bova. Affianca nel consiglio di amministrazione il presidente Giuseppe Bombino, che rappresenta la parte privata dell’imprenditoria agricola, mentre la sua nomina afferisce alla parte pubblica dell’Ente pubblico-privato deputato a promuovere lo sviluppo rurale nell’Area Grecanica. È stato eletto all’unanimità nel corso dell’ultimo CdA, su proposta del sindaco di Bova, Santo Casile, che ne ha tratteggiato la figura di esperto del primo cittadino di Africo. In questo ambito, il sindaco Modaffari, oltre a essere indicato come amministratore capace, non ha bisogno di presentazioni: è un tecnico del settore, avendo ricoperto il ruolo di dirigente della Regione Calabria proprio nel Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.Definiti e completati gli organi esecutivi, adesso sotto la spinta autorevole del prof. Bombino, il GAL dell’Area Grecanica è in piena attività per mettere in atto il nuovo programma di interventi dedicato al miglioramento socio-economico delle comunità rurali nell’area che tocca buona parte del Parco Nazionale dell’Aspromonte.