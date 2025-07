Il Segretario Generale Uil Bombardieri a Curinga

Il Segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, sarà in Calabria, a Curinga, martedì 22 luglio, in occasione della presentazione del libro dell’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli “Il merito, il bisogno e il grande tumulto”.

Diseguaglianze, crisi di fiducia nelle istituzioni, nuove povertà, ma anche possibilità di riscatto: questi i temi che saranno affrontati nel corso della serata

Bombardieri racconterà l’evoluzione del sindacato verso una maggiore inclusione e rappresentanza per rispondere alle sfide di una società in continua evoluzione. Il Segretario testimonierà il lavoro svolto e quello che si sta portando avanti per costruire occasioni di crescita, di sviluppo e una società migliore che garantisca lavoro sicuro in una regione da anni attraversata dalla precarietà, che ha creato sacche di finta occupazione che ha costretto molti giovani ad emigrare

“La nostra sfida – spiega Bombardieri – è costruire una società che non costringa i giovani a emigrare per cercare opportunità altrove. Dobbiamo uscire dal circolo vizioso della finta occupazione, che non dà certezze né prospettive, e restituire fiducia e futuro alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, valorizzando il lavoro e garantendo diritti e tutele”.

L’appuntamento è per il 22 luglio a Curinga, alle 19.30, presso l’anfiteatro D. Cavalieri