Il ruolo della localizzazione linguistica nei giochi di casinò live

I giochi di casinò live sono una delle categorie di gioco più popolari e più amate delle piattaforme online. Ci sono tante ragioni per questo successo. Prima di tutto il coinvolgimento in una sessione di gioco live è fortissimo. Tutto avviene in tempo reale davanti a un dealer e con altri giocatori che partecipano in diretta. Ciò rende il gioco molto emozionante e avvincente, ma anche interattivo. Allo stesso tempo gran parte del successo deriva anche dalla facilità con cui si può accedere ai giochi live in qualsiasi momento. I casinò mettono a disposizione molte sale virtuali che sono attive praticamente 24 ore al giorno. Bastano una connessione internet stabile e un dispositivo, anche mobile, per partecipare a una vasta selezione di giochi. I più famosi tra questi sono sicuramente il Poker e il BlackJack, ma anche la Roulette e il Baccarat.

Cosa significa localizzazione linguistica

Si parla sempre più di localizzazione linguistica. Ma cosa significa esattamente questo termine? La localizzazione è sostanzialmente una traduzione che è stata adattata per il pubblico di destinazione. La traduzione anche se corretta può a volte risultare lontana dal linguaggio comune. La localizzazione si occupa di adattare i termini e le frasi tradotte in modo che abbiano senso per coloro che li leggono, assicurando che il significato originale sia comunicato efficacemente e fedelmente. Quando per esempio esegui il verde casino login tutti i contenuti sono adattati alla lingua che hai selezionato.

Localizzazione nei giochi live

Per quanto riguarda le sessioni di gioco live ci sono tanti aspetti da considerare parlando di localizzazione. Questa è importantissima prima di tutto per mantenere il coinvolgimento di un pubblico di giocatori più ampio possibile. Come anticipato infatti il coinvolgimento è uno dei punti di forza dei giochi live e una corretta comunicazione linguistica ne è un prerequisito essenziale. In conseguenza di ciò i casinò possono anche puntare ad espandere il bacino di utenza per queste modalità di gioco se riescono a localizzarle in molte lingue diverse. Questo significa non solo riuscire a tradurre l’interfaccia di gioco, incluso quello della pagina principale del casinò e quella specifica per questa categoria di gioco. Significa anche gestire l’assistenza clienti 24 ore al giorno in più lingue diverse, tradurre live le parole e le dinamiche di gioco, trasformare i prezzi e le puntate nelle valute locali. Come vedete ciò che a prima vista potrebbe sembrare semplice diventa un lavoro molto complesso. Per quanto possano essere difficoltose però queste traduzioni sono fondamentali per un casinò che desidera avere un ampio spettro di giocatori. Un’altra sfida associata è quella di offrire un servizio realizzato da persone di paesi diversi che devono dunque rispettare le regolamentazioni differenziate che ci sono in ogni stato. Una delle soluzioni adottate è quella di offrire tavoli o giochi differenziati in base alle necessità linguistiche dei giocatori. Per ovviare al problema della traduzione infatti alcuni tavoli vengono destinati ad un pubblico che parla la stessa lingua. Per esempio si possono trovare dei tavoli dedicati ai giocatori italiani, oppure ai giocatori spagnoli, e così via.

Importanza presente e futura

L’importanza della localizzazione nei giochi live è evidente: senza di essa il pubblico e le possibilità di partecipazione sono molto ridotte. Dunque traduzione e ancor più localizzazione sono due aspetti del tutto centrali per il successo delle piattaforme online. Per di più questo elemento crescerà in importanza negli anni a venire. Questo perché sempre più persone avranno accesso a dispositivi con connessione a internet e vorranno partecipare al gioco d’azzardo. Inoltre le provenienze di questo pubblico saranno sempre più variegate e non saranno più limitate alle cosiddette società occidentali. Anche se spesso la maggior parte delle persone riesce a comunicare e comprendere l’inglese, che è praticamente una lingua franca a livello internazionale, una offerta che risponde alle sfumature culturali locali avrà sempre più successo. La direzione che stanno prendendo i giochi è infatti quella della personalizzazione dell’offerta e dell’esperienza. Se le piattaforme saranno in grado di ritagliare sempre un’esperienza su misura per i loro giocatori il loro successo sarà quasi intramontabile.

Tecnologie

Proprio a partire da queste considerazioni possiamo parlare dell’importanza delle innovazioni tecnologiche. Sono queste a permettere il gioco live, grazie alle tecniche di streaming e connessione internet stabili e veloci. Ma anche pensando al futuro vediamo una presenza sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale. Sistemi di intelligenza artificiale (IA) sono già parte integrante del mondo online, anche se a volte non ce ne rendiamo conto. L’IA può tradurre e localizzare testi e parole in pochissimo tempo e può imparare grazie all’enorme quantità di dati raccolta su internet. Chatbot si occupano già in molti casi dell’assistenza clienti e sanno spesso trovare delle soluzioni ottime in pochissimo tempo. Una volta effettuato l’investimento iniziale le piattaforme possono poi fare affidamento su computer e software rapidissimi e quasi infallibili. Tutto ciò vale naturalmente anche per la localizzazione nei giochi live e anche se i risultati dell’IA nella localizzazione non sono ancora perfetti sono destinati a diventarlo in pochissimo tempo. Un ultimo aspetto da considerare è quello dell’introduzione dei visori per la realtà virtuale. Chissà quali altre innovazioni tecnologiche rivoluzioneranno il mondo nei prossimi anni; nel frattempo però i visori sono l’elemento più innovativo sul mercato. La possibilità di integrare i visori con pc e dispositivi portatili costituisce una sfida-opportunità per i prossimi anni e senza dubbio ha delle applicazioni concrete anche per i casinò live. L’esperienza tramite i visori diventa ancora più immersiva e somiglia sempre di più all’ingresso in un casinò vero e proprio. I visori potenziano uno degli aspetti più attraenti e accattivanti delle sessioni live, ovvero quello dell’interattività e della somiglianza con una situazione reale. Anche chi non ha mai messo piede in un casinò vero e proprio non può resisterà al fascino del tavolo con il dealer o il croupier e tutti gli altri giocatori disposti attorno al tavolo verde. Chi invece conosce già questa situazione avrà la possibilità di riviverla anche senza spostarsi da casa. Se prima era necessario recarsi fisicamente ad un casinò, con tutti gli inconvenienti che questa operazione poteva portare con sé, ora si può fare anche seduti sul divano di casa. Basta avere un visore, una connessione internet, e l’iscrizione a una piattaforma che offra la possibilità di gioco in diretta.