Il ricordo di Mons. Sgalambro, vescovo emerito

Ricorrendo l’11 agosto il nono anniversario del Beato Transito di Mons. Francesco Sgalambro, zelante cappellano del Monastero di Montevergine per otto lustri, nonché vescovo ausiliare di Messina prima e titolare della diocesi di Cefalù dopo, il Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”, ricordandone l’esemplare e feconda attività pastorale, ne esalta il luminoso carisma ed esprime gratitudine per quanto ha operato per la canonizzazione della Beata Eustochia.

Fu proprio grazie al suo instancabile impegno che, per imperscrutabile disegno della Divina Provvidenza, il Pontefice Giovanni Paolo II — oggi Santo — decise di celebrare il rito di canonizzazione della Beata per la prima e unica volta fuori dalle Mura Vaticane.

Il Movimento confida pertanto che si possa indirizzare quella immensa luce diocesana sul vissuto di questo sacerdote dal celeste candore.

Calogero Centofanti, ex ministrante di Montevergine 1954 – 1964.