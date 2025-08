Il primo libro dell’avvocata Rosanna Certo che racconta il dolore e la rinascita dalla violenza di genere

“Un inferno silenzioso” è la prima opera di Rosanna Certo, avvocata e attivista impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza. Lei che di abusi ne ha visti tanti nel corso degli anni per via del suo lavoro, con il suo romanzo ha deciso di dare voce chi non ce l’ha… a chi per un motivo o per un altro quella voce gli è stata tappata! Un libro che scuote le coscienze e apre uno squarcio sulla realtà spesso taciuta della violenza domestica. Con una scrittura intensa e profondamente empatica, l’autrice racconta storie che nascono dal silenzio, dall’invisibile, da quelle crepe che si formano nell’anima prima ancora che sulla pelle. “Un inferno silenzioso” non è solo un’opera narrativa, ma un potente strumento di sensibilizzazione e denuncia sociale. Attraverso un intreccio di storie vere, il romanzo accompagna il lettore in un viaggio difficile, ma necessario, affrontando tematiche come la manipolazione psicologica, il senso di colpa, l’omertà e il riscatto.

“Le parole possono diventare uno strumento di lotta e guarigione”, ha dichiarato l’autrice. “Con questo romanzo spero di offrire ascolto e speranza a chi ancora oggi vive nel silenzio.”

Un inferno silenzioso – La violenza di genere è disponibile in tutte le librerie e negli store online sia in formato cartaceo che digitale.