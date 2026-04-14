Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Vittorio La Torre, è il nuovo Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Catanzaro.

Il dott. La Torre è entrato in Polizia nel 2008, iniziando il proprio percorso professionale presso la Sezione Polizia Stradale di Nuoro. Successivamente ha diretto la Sezione di Sassari.

Nel 2014 ha assunto la dirigenza del Centro Operativo Autostradale della Questura di Milano e due anni dopo è stato assegnato alla stessa Questura, dove ha prestato servizio prima nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi presso il Commissariato di P.S. di Monza.

Dal 2018 ha operato nella Squadra Mobile di Milano, all’interno della sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione”. Nel settembre 2022 è stato trasferito alla Squadra Mobile di Messina, di cui ha assunto la direzione nel marzo 2024.

Promosso nel 2026 alla qualifica di Primo Dirigente, ha continuato a guidare la Squadra Mobile messinese, distinguendosi per competenza investigativa e approfondita conoscenza del territorio. Sotto la sua direzione sono state portate a termine numerose operazioni contro la criminalità, tra cui indagini su gruppi mafiosi attivi a Barcellona Pozzo di Gotto, operazioni antidroga come “Alleanza” e “The Family” e importanti inchieste sull’usura. Ha, inoltre, coordinato con efficacia le indagini su diversi omicidi avvenuti in città e provincia, tra cui il femminicidio di Daniela Zinnanti.

Il Questore di Catanzaro che lo ha accolto ieri mattina gli ha rivolto un saluto di benvenuto, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico.